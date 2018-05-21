"الهيئة الخيرية الأردنية" تسير قافلة مساعدات لقطاع غزة

عمان (أ ش أ)

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتوجيهات من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى قافلة مساعدات طبية وإنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى.

وقال أمين عام الهيئة أيمن المفلح، إن القافلة شملت مستلزمات طبية وأدوية ومساعدات إنسانية عاجلة، وهى الدفعة الأولى إلى قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة.

وأشار إلى أنه يتم التجهيز حاليا لدفعة ثانية يجرى شراؤها من السوق المحلى بناء على احتياجات الأهل فى غزة وبالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية والمستشفى الميدانى فى القطاع.