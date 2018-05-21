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السراج وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع فى ليبيا وسبل تحريك الجمود الحالى

الإثنين، 21 مايو 2018 06:35 م
السراج وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع فى ليبيا وسبل تحريك الجمود الحالى السراج
كتب أحمد جمعة
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،اليوم الإثنين، تناولت عددا من الملفات، من بينها آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، وسبل تحريك الجمود الحالي.  
 
وأكد الرئيسان خلال مكالمة مطولة على الأهمية القصوى لنجاح المسار الديمقراطي، والوصول إلى حلول عملية لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابي، حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، واختيار حكامه عبر صناديق الاقتراع بحرية، وشفافية في عملية انتخابية تشرف عليها وتراقبها الأمم المتحدة، ويدعمها المجتمع الدولي.
 
وتناولت المحادثات الهاتفية العلاقات الثنائية، وسبل تطوير وتنمية التعاون، وتفعيل الاتفاقات السابقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
 
وعبر السراج في ختام المكالمة عن تقديره لفرنسا على ما قدمته من دعم سياسي لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق في ليبيا.
 
 
 

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