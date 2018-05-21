الدفاع الروسية: عودة نحو 300 سورى إلى منازلهم خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، عودة ما يقرب من 300 سورى إلى منازلهم فى حمص والغوطة الشرقية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء فى النشرة اليومية لمركز المصالحة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية: "خلال اليوم الماضي، عاد 179 شخصًا إلى محافظة حمص و114 شخصًا إلى الغوطة الشرقية".

وقال المركز أيضاً إن ما يصل إلى 413 شخصًا قد غادروا منطقة تل رفعت نتيجة للتصعيد فى مستوطنة ميمبى فى محافظة حلب، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل العديد من الانتهاكات لوقف إطلاق النار فى محافظات حلب وحماة ودرعا.

ودخلت سوريا فى حالة حرب أهلية منذ عام 2011، حيث تقاتل القوات الحكومية ضد العديد من جماعات المعارضة والمنظمات المسلحة.