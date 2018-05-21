video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 21 مايو 2018 01:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية: عودة نحو 300 سورى إلى منازلهم خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين، 21 مايو 2018 12:32 ص
الدفاع الروسية: عودة نحو 300 سورى إلى منازلهم خلال الـ24 ساعة الماضية جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، عودة ما يقرب من 300 سورى إلى منازلهم فى حمص والغوطة الشرقية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء فى النشرة اليومية لمركز المصالحة فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية: "خلال اليوم الماضي، عاد 179 شخصًا إلى محافظة حمص و114 شخصًا إلى الغوطة الشرقية".

وقال المركز أيضاً إن ما يصل إلى 413 شخصًا قد غادروا منطقة تل رفعت نتيجة للتصعيد فى مستوطنة ميمبى فى محافظة حلب، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل العديد من الانتهاكات لوقف إطلاق النار فى محافظات حلب وحماة ودرعا.

ودخلت سوريا فى حالة حرب أهلية منذ عام 2011، حيث تقاتل القوات الحكومية ضد العديد من جماعات المعارضة والمنظمات المسلحة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على تلة استراتيجية بريف دير الزور

الأمن العراقى يعتقل عنصرا من "داعش" خلال تسلله من سوريا

وزارة الدفاع الروسية

روسيا

أخبار روسيا

عودة 300 سورى

سوريا




لا تفوتك
المالية: صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 25 إلى 28 مايو الجارى

المالية: صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة من 25 إلى 28 مايو الجارى

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

التموين تعلن زيادة طرح اللحوم الطازجة لـ400 رأس ماشية يوميا.. و"القابضة الغذائية": طرح 300 ألف شنطة رمضان حتى الآن.. و"العامة للجملة": 4 ملايين جنيه مبيعات "أهلا رمضان" خلال أسبوع

التموين تعلن زيادة طرح اللحوم الطازجة لـ400 رأس ماشية يوميا.. و"القابضة الغذائية": طرح 300 ألف شنطة رمضان حتى الآن.. و"العامة للجملة": 4 ملايين جنيه مبيعات "أهلا رمضان" خلال أسبوع

المعارون صداع فى رأس مجلس الزمالك.. الاستقرار على عودة كهربا وفتحى.. شيكابالا يفضل الاحتراف.. تضاؤل فرص عودة معارى الدورى المصرى باستثناء البلدوزر.. وعلى جبر يترقب المونديال

المعارون صداع فى رأس مجلس الزمالك.. الاستقرار على عودة كهربا وفتحى.. شيكابالا يفضل الاحتراف.. تضاؤل فرص عودة معارى الدورى المصرى باستثناء البلدوزر.. وعلى جبر يترقب المونديال

3 وجوه جديدة فى تشكيل الأهلى أمام المصرى.. تعرّف عليها

3 وجوه جديدة فى تشكيل الأهلى أمام المصرى.. تعرّف عليها

راموس يحذر من خطورة محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا

راموس يحذر من خطورة محمد صلاح فى نهائى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة