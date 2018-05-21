الدفاع الروسية: رصد 6 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى حلب

الدفاع الروسية: رصد 6 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى حلبالإثنين، 21 مايو 2018 12:26 م
جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أنه تم رصد 6 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا لا يزال يتميز بالاستقرار، مشيرة إلى أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة بسوريا رصد خلال الساعات الـ24 الأخيرة 6 انتهاكات لوقف إطلاق النار جميعها فى محافظة حلب.
وأضافت أن مركز المصالحة الروسى نفذ خلال الساعات الأخيرة عملية إنسانية بهدف إيصال 445 سلة غذائية يبلغ إجمالى وزنها 1.9 طن إلى قرية (مراط) بريف دير الزور.
وكان إجمالى عدد العمليات الإنسانية التى تم تنفيذها قد بلغ 1813 عملية، وبلغ إجمالى وزن المساعدات الإنسانية التى تم توزيعها على الأهالى 2572.06 طن.
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