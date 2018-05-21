الخارجية الروسية: الضغط الأميركى على إيران سينعكس سلبا على سوريا

الخارجية الروسية: الضغط الأميركى على إيران سينعكس سلبا على سورياالإثنين، 21 مايو 2018 05:14 م
الحرب فى سوريا
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أفادت فضائية "extra news"، فى نبأ عاجل لها، أن الخارجية الروسية أعلنت أن الضغوط الأمريكية على طهران ستنعكس بالسلب على المشهد السورى.
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