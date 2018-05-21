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الإثنين، 21 مايو 2018 06:21 م
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الخارجية الروسية: الضغط الأميركى على إيران سينعكس سلبا على سوريا

الإثنين، 21 مايو 2018 05:14 م
الخارجية الروسية: الضغط الأميركى على إيران سينعكس سلبا على سوريا الحرب فى سوريا
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "extra news"، فى نبأ عاجل لها، أن الخارجية الروسية أعلنت أن الضغوط الأمريكية على طهران ستنعكس بالسلب على المشهد السورى.

 

 


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