الجيش اليمنى يسيطر على خطوط إمداد الحوثيين فى محافظة لحج

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تمكن الجيش اليمنى، اليوم الاثنين، من السيطرة الكاملة على خط الإمداد لمليشيات الحوثى فى منطقة (كهبوب) والمناطق المحيطة بمحافظة لحج، إثر هجوم على مواقع مليشيات الحوثى الانقلابية.

وقال أحمد الصبيحى قائد جبهة المضاربة وكهبوب بالجيش اليمنى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - "إن أبطال الجيش والمقاومة سيطروا على خط إمداد المليشيا الحوثية بين الوازعية وكهبوب وعلى منطقة الأحيوق بالكامل فى عملية عسكرية، أسفر عنها مقتل 3 وإصابة العشرات وأسر 3 آخرين من عناصر الميليشيا"، وأشار إلى أن دفاعات المليشيا شهدت انهيارات مع بداية الهجوم ولاذوا بالفرار، مخلفين وراءهم الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لافتا إلى أن هذه الجبهة تعد إحدى الجبهات الدفاعية وتستخدم كتأمين لمناطق محور باب المندب وعدد من المناطق على الساحل الغربى.