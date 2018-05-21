الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف يحرر معسكر العريضة بالحديدة

كتبت إيمان حنا

تستمر قوات الجيش اليمنى مدعومة بتحالف دعم الشرعية، فى تحقيق تقدمها على الميليشيات الحوثية فى محافظة الحديدة، حيث حررت معسكر العريضة بوادى متنة باتجاه مركز مديرية التحيتا بالحديدة.

ومن جهة أخرى واصلت قوات الشرعية مدعومة بالتحالف تحقيق انتصارات فى محافظة صعدة، حيث حررت مواقع جديدة بمديرية باقم التى تعتبر نقطة مهمة من النقاط الاستراتيجية فى صعدة.

ومن جهة أخرى نجحت القوات فى قطع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثى فى جبهة حرض بمحافظة حجة، وفى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أكد قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجورى، أن أبطال الجيش الوطنى تمكنوا، أمس من تحرير "فج حرض" وهو آخر خط إمداد الميليشيات الانقلابية.

وأكد العميد الحجورى أن تحرير مديرية حرض هو المفتاح لتحرير بقية الجبهات القتالية التى يسطر فيها أبطال الجيش الوطنى أروع الانتصارات والتضحيات.

ودعا الحجورى، للثورة ضد ميليشيات الحوثى الانقلابية، والالتحاق بقوات الشرعية التى تسعى لتخليص أبناء اليمن من العصابة الحوثية التى استباحت اليمن أرضا وانسانا، فالجيش الوطنى هو جيش اليمن والحامى والحارس الوحيد لكل اليمنيين وسيكون دائما بجانبهم.