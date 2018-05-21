الجيش السورى يستعيد السيطرة على منطقة الحجر الأسود بدمشق من تنظيم داعش

الجيش السورى يستعيد السيطرة على منطقة الحجر الأسود بدمشق من تنظيم داعشالإثنين، 21 مايو 2018 01:20 م
الجيش السورى - أرشيفية
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أفاد التلفزيون الرسمى السورى، اليوم الاثنين، أن الجيش السورى استعاد السيطرة على منطقة الحجر الأسود جنوبى دمشق من تنظيم داعش.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الاثنين، بأن الجيش السورى استأنف عملياته العسكرية ضد المجموعات الإرهابية فى منطقة الحجر الأسود التابعة لمحافظة ريف دمشق، وذلك بعد انتهاء وقف إطلاق النار لإخراج الأطفال والنساء والشيوخ من المنطقة.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكرى قوله "إنه تم مساء أمس ولأسباب إنسانية وقف مؤقت لإطلاق النار تم خلاله إخراج النساء والأطفال والشيوخ من منطقة الحجر الأسود".. مشيرا إلى أن الوقف المؤقت لإطلاق النار ينتهى ظهر اليوم ويستأنف فورا الجيش العربى السورى عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية
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