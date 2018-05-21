التركمان يطالبون بإعادة فرز صناديق الاقتراع فى كركوك

بغداد (أ ش أ)

طالب التركمان، المفوضية العليا للانتخابات فى العراق بإعادة فرز صناديق الاقتراع فى محافظة كركوك .

وقال محمد البياتى القيادى التركمانى - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكى اليوم الاثنين، أن نتائج الانتخابات فى محافظة كركوك لا سيما فى داقوق والحويجة تم تزويرها .

وأضاف أن "جميع صناديق الاقتراع فى منطقة الحويجة بكركوك تم تزويرها ومشكوك بها، وأن أكثر من 68 صندوقا فى داقوق تم كشف التزوير بها، ولم تخضع لعملية العد والفرز حتى الآن".

من ناحية أخرى، اتهمت النائبة الأيزيدية فيان دخيل مفوضية الانتخابات بإهدار عشرات الآلاف من أصوات الناخبين الأيزيديين بمخيمات النزوح .

وحملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية "الخسارة غير المتوقعة" للمرشحين الأيزيديين من قضاء سنجار، مشيرة إلى أن أهالى سنجار وقعوا "ضحية" التصويت المشروط.