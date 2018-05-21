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الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق تقدم فى العملية السياسية فى ليبيا

الإثنين، 21 مايو 2018 07:00 م
الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق تقدم فى العملية السياسية فى ليبيا غسان سلامة مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا
الامم المتحدة (أ ف ب)
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دعا مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، خلال اجتماع لمجلس الامن الاثنين قادة هذا البلد إلى تحقيق تقدم فى العملية السياسية لاجراء الانتخابات "فى اقرب وقت".

وقال خلال اتصال بالفيديو مع المجلس "من الضرورى تحقيق تقدم فى العملية السياسية" بدون ان يعطى اى مؤشر الى جدول زمنى للانتخابات.

واضاف "فى حين يجب إجراء الانتخابات فى اقرب وقت ممكن، فان الظروف المناسبة ضرورية مع جولة جديدة من تسجيل الناخبين والالتزام باحترام النتائج مسبقا، والترتيبات المالية والامنية".

وعبر سلامة عن اسفه لان "وجهات النظر الليبية تتباعد بشكل جذري" حيال مشروع الدستور الجديد "ففى حين يدعو البعض الى تنظيم استفتاء مباشر، فإن آخرين لا يوافقون على النص ويطالبون بتعديلات".

كما ان البعض يدفع باتجاه "العودة إلى الدستور السابق أو المطالبة بضمانات محددة، مؤكدين انهم سيعارضون بشكل قاطع تنظيم استفتاء".

ووعد بكشف النقاب عن اقتراحات حول استفتاء او انتخابات عامة فى اجتماع مقبل مع مجلس الأمن مع رهانه على اجراء انتخابات العام 2018.

من جهته، قال السفير الفرنسى فرنسوا دولاتر ان "الوضع الراهن غير مقبول، واحترام الارادة الشعبية المؤيدة للانتخابات امر يعود الى السياسيين الليبيين".

بدورها، قالت نظيرته الاميركية نيكى هايلى "يجب على القادة الليبيين المشاركة فى العملية الانتخابية واحترام ارادة الشعب الليبي".


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