video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 21 مايو 2018 09:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ائتلاف النصر يحذر القوى الفائزة من العودة للاصطفاف الطائفي لحكم العراق

الإثنين، 21 مايو 2018 09:29 م
ائتلاف النصر يحذر القوى الفائزة من العودة للاصطفاف الطائفي لحكم العراق حيدر العبادى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

حذر حسين العادلى، المتحدث باسم ائتلاف النصر فى العراق، بعض القوى الفائزة بالانتخابات من المساعي الهادفة للعودة إلى الاصطفاف الطائفى بتشكيل الحكومة ومجمل سلطات البلاد.

وقال حسين العادلى إن العراقيين تجاوزا الانقسام الطائفى والقومى فى دفاعهم ضد داعش، وبعد أن نجحوا بخوض الانتخابات بقوائم وطنية عابرة لتخوم التخندق الطائفي، موضحًا أن بعض الساسة يحاولون إعادة بناء الجبهات الطائفية كاساس لبناء تحالفات وجبهات سياسية تتقاسم السلطة لتعيد العراق لمربع محاصصة المكونات للدولة.2

وطالب العادلى الشعب والقوى الوطنية بالوقوف بالضد من أى محاولة تعيد إنتاج دولة المكونات على حساب دولة المواطنة والمؤسسات، مؤكدًا أن ائتلاف النصر كان وما زال وسيبقى مشروعًا وطنيًا يقف بالضد من أى محاولة محاصصاتية مكوناتية تقسم البلاد على أساس من مصالح وهويات المكونات على حساب مصالح وهوية العراق الموحدة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: مئات الجثث لا تزال تحت الأنقاض بعد 10 أشهر من استعادة الموصل

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع العراق

العراق: إلغاء نتائج الانتخابات بـ103 مراكز انتخابية فى الأنبار وبغداد وأربيل

العراق

اخر اخبار العراق

أخبار العراق




لا تفوتك
السيسى يصدق على تعديلات قانون الزراعة لحماية المحاصيل وترشيد الرى

السيسى يصدق على تعديلات قانون الزراعة لحماية المحاصيل وترشيد الرى

الكهرباء: إعلان حالة الطوارئ بجميع الشركات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

الكهرباء: إعلان حالة الطوارئ بجميع الشركات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

تفاصيل القبض على 3 من عصابة البروفيسير الهاربين من قسم مدينة نصر بعد 48 ساعة على هروبهم بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.. المتهمون كانوا فى طريقهم للهروب خارج البلاد.. والتحقيقات: سرقوا 150 مليون من الفيلات والشقق

تفاصيل القبض على 3 من عصابة البروفيسير الهاربين من قسم مدينة نصر بعد 48 ساعة على هروبهم بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.. المتهمون كانوا فى طريقهم للهروب خارج البلاد.. والتحقيقات: سرقوا 150 مليون من الفيلات والشقق

ثورة تصحيح بالمنظومة الرياضية فى الأهلى.. لجنة الكرة تقبل استقالة الجهاز الفنى.. رامون دياز يتولى تدريب الفريق موسمين.. المدرب الأرجنتينى يصطحب 4معاونين.. محمد يوسف يقترب من العودة للأحمر وخلاف حول عبدالحفيظ

ثورة تصحيح بالمنظومة الرياضية فى الأهلى.. لجنة الكرة تقبل استقالة الجهاز الفنى.. رامون دياز يتولى تدريب الفريق موسمين.. المدرب الأرجنتينى يصطحب 4معاونين.. محمد يوسف يقترب من العودة للأحمر وخلاف حول عبدالحفيظ

الإسماعيلى يرفض طلبات حسام البدرى.. اقرأ التفاصيل

الإسماعيلى يرفض طلبات حسام البدرى.. اقرأ التفاصيل

محمد صلاح وراء تغيير عقود اللاعبين فى الدورى المصرى

محمد صلاح وراء تغيير عقود اللاعبين فى الدورى المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة