ائتلاف النصر يحذر القوى الفائزة من العودة للاصطفاف الطائفي لحكم العراق

كتب أحمد جمعة

حذر حسين العادلى، المتحدث باسم ائتلاف النصر فى العراق، بعض القوى الفائزة بالانتخابات من المساعي الهادفة للعودة إلى الاصطفاف الطائفى بتشكيل الحكومة ومجمل سلطات البلاد.

وقال حسين العادلى إن العراقيين تجاوزا الانقسام الطائفى والقومى فى دفاعهم ضد داعش، وبعد أن نجحوا بخوض الانتخابات بقوائم وطنية عابرة لتخوم التخندق الطائفي، موضحًا أن بعض الساسة يحاولون إعادة بناء الجبهات الطائفية كاساس لبناء تحالفات وجبهات سياسية تتقاسم السلطة لتعيد العراق لمربع محاصصة المكونات للدولة.2

وطالب العادلى الشعب والقوى الوطنية بالوقوف بالضد من أى محاولة تعيد إنتاج دولة المكونات على حساب دولة المواطنة والمؤسسات، مؤكدًا أن ائتلاف النصر كان وما زال وسيبقى مشروعًا وطنيًا يقف بالضد من أى محاولة محاصصاتية مكوناتية تقسم البلاد على أساس من مصالح وهويات المكونات على حساب مصالح وهوية العراق الموحدة.