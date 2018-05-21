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أنور قرقاش: أمريكا تسلك الطريق الصحيح تجاه إيران

الإثنين، 21 مايو 2018 08:42 م
أنور قرقاش: أمريكا تسلك الطريق الصحيح تجاه إيران أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات
دبى (رويترز)
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 قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يسلك الطريق الصحيح تجاه إيران.

وقال قرقاش على حسابه الرسمى على تويتر بعد عدة ساعات من إلقاء بومبيو تصريحات بشأن إيران إن " توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها".

 

 


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أنور قرقاش

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