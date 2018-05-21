أبو الغيط يجرى اتصالا بالرئيس أبو مازن للاطمئنان على صحته

كتب مصطفى عنبر

أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين بالرئيس الفلسطينى محمود عباس للاطمئنان على صحته.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب خلال الاتصال عن خالص تمنياته للرئيس الفلسطينى بالشفاء العاجل، وللشعب الفلسطينى بتحقيق أماله وطموحاته تحت قيادته، وفى التعامل مع التحديات والمصاعب التى تواجهها القضية الفلسطينية.