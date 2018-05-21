أبو الغيط يجرى اتصالا بالرئيس أبو مازن للاطمئنان على صحته

أبو الغيط يجرى اتصالا بالرئيس أبو مازن للاطمئنان على صحتهالإثنين، 21 مايو 2018 02:26 م
أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
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أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين بالرئيس الفلسطينى محمود عباس للاطمئنان على صحته.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب خلال الاتصال عن خالص تمنياته للرئيس الفلسطينى بالشفاء العاجل، وللشعب الفلسطينى بتحقيق أماله وطموحاته تحت قيادته، وفى التعامل مع التحديات والمصاعب التى تواجهها القضية الفلسطينية.
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