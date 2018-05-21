video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 21 مايو 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يجرى اتصالا بالرئيس أبو مازن للاطمئنان على صحته

الإثنين، 21 مايو 2018 02:26 م
أبو الغيط يجرى اتصالا بالرئيس أبو مازن للاطمئنان على صحته أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين بالرئيس الفلسطينى محمود عباس للاطمئنان على صحته.
 
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب خلال الاتصال عن خالص تمنياته للرئيس الفلسطينى بالشفاء العاجل، وللشعب الفلسطينى بتحقيق أماله وطموحاته تحت قيادته، وفى التعامل مع التحديات والمصاعب التى تواجهها القضية الفلسطينية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزراء الخارجية العرب يتوافدون على القاهرة للمشاركة باجتماع الجامعة العربية

الجامعة العربية تؤكد أهمية التنوع الثقافى فى إثراء حضارات الأمم والشعوب

الجامعة العربية

الو الغيط

ابو مازن

فلسطين

محمود عباس

القضية الفلسطينية




لا تفوتك
5 حقائق مشتركة بين محمد صلاح ورونالدو قبل مباراة ليفربول وريال مدريد

5 حقائق مشتركة بين محمد صلاح ورونالدو قبل مباراة ليفربول وريال مدريد

"امتحانات الثانوية العامة × أرقام"..تنطلق 3 يونيو .. 266 ألف طالب بالشعبة الأدبية و114 ألفًا بـ"العلمية".. 60 طالبًا يؤدون الاختبارات فى السجون و40 آخرين فى المستشفيات.. والتعليم: حظر الامتحانات فى أقسام الشرطة

"امتحانات الثانوية العامة × أرقام"..تنطلق 3 يونيو .. 266 ألف طالب بالشعبة الأدبية و114 ألفًا بـ"العلمية".. 60 طالبًا يؤدون الاختبارات فى السجون و40 آخرين فى المستشفيات.. والتعليم: حظر الامتحانات فى أقسام الشرطة

المداحون "5" ..المبتهل عبدالرحيم دويدار: معظم المبتهلين "لا يحفظون القرآن".. السوريون تركوا فنهم ويريدون خطف الفن المصرى.. وسأقاضى كل من يسرق قصائدى وألحانى..طموحى لم يتوقف عند حد معين والمبتهل فنان بطبيعته

المداحون "5" ..المبتهل عبدالرحيم دويدار: معظم المبتهلين "لا يحفظون القرآن".. السوريون تركوا فنهم ويريدون خطف الفن المصرى.. وسأقاضى كل من يسرق قصائدى وألحانى..طموحى لم يتوقف عند حد معين والمبتهل فنان بطبيعته

الكنافة والقطايف .. "الحلو" صنعة بأصابع فنان

الكنافة والقطايف .. "الحلو" صنعة بأصابع فنان

القبض على عناصر عصابة البروفيسير الهاربين من قسم مدينة نصر بطريق السلوم

القبض على عناصر عصابة البروفيسير الهاربين من قسم مدينة نصر بطريق السلوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة