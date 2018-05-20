نقل عناصر تنظيم داعش وأسرهم من جنوب دمشق إلى شرق سوريا

(أ ف ب)

دخلت ست حافلات على الأقل إلى أخر جيب لتنظيم داعش فى جنوب دمشق تمهيدا لنقل الإرهابيين نحو شرق سوريا، بعد أن دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ السبت، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الأحد.

وذكر مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "ست حافلات دخلت ليل السبت الأحد الى المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش لنقل الإرهابيين وأسرهم قبل ان تتوجه فجرا إلى البادية السورية" حيث ما يزال التنظيم يسيطر فى عدد من الجيوب.

وكان مصدر عسكرى سورى نفى أمس السبت التوصل لأى اتفاق بين الجيش السورى ومتشددى داعش المتحصنين بالجيب المحيط بمخيم اليرموك جنوبى دمشق، ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية السورية شيئا عن انسحاب لمقاتلى التنظيم اليوم الأحد.

ونفى مصدر عسكرى سورى أمس السبت، وجود أى اتفاق بين الجيش السورى وتنظيم “داعش” الإرهابى فى الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق.

وقال المصدر -فى تصريح صحفى نشرته وكالة الانباء السورية سانا، إنه "ليس هناك أى اتفاق بين الجيش العربى السورى وتنظيم داعش الإرهابى فى الحجر الأسود وما تم تناقله من معلومات غير دقيق".

كانت وسائل إعلامية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى، تناقلت معلومات نسبتها إلى مصادر مختلفة عن التوصل لاتفاق مع تنظيم داعش الإرهابى فى حى الحجر الأسود جنوب دمشق لإخراج إرهابييه.