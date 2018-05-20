مقتل 5 عناصر من داعش فى كمين جنوب غربى كركوك (تحديث)

بغداد (أ ش أ)

لقى 5 عناصر من تنظيم داعش، مصرعهم، فى كمين نصبه الحشد الشعبى العراقى جنوب غربى كركوك.

وقال مصدر فى الحشد الشعبى - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن "معلومات استخبارية وردت اليوم بأن عددا من عناصر تنظيم داعش سيقومون بالتسلل إلى إحدى القرى فى مناطق جنوب غرب كركوك"، مضيفا أنه "تم نصب كمين من قبل فوج البشير التابع للواء 16 بالحشد فى منطقة اليورغون بناحية الرشاد جنوب غربى المحافظة، وتمكن من إصابة سيارة بداخلها مجموعة من إرهابيى التنظيم".

وأشار المصدر إلى أنه تم فتح النار على العربة، ما أدى إلى مقتل خمسة من عناصر التنظيم فيما لاذ الباقون بالفرار نحو الأودية الموجودة فى المنطقة.

وتشهد محافظة كركوك استقرارا أمنيا، ولكنها تسجل خروقات بين الحين والآخر تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، حيث تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" فى عمليات بحث بمقرات التنظيم الإرهابي.

وفى سياق متصل بهذه المواجهات، أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، تدمير ثلاث مقرات لتنظيم "داعش" ومعالجة 19 عبوة ناسفة فى محافظة الأنبار، وقال فى بيان له أوردته القناة " أن قيادة عمليات الجزيرة نفذت عملية تفتيش شملت مناطق أم الوحوش - أم سماوي- طميشان- خنيفس، نجم عنها تدمير ثلاث مقرات لعصابات داعش الإرهابية، وعالجت 19 عبوة ناسفة".

وأوضح البيان، أن القيادة عثرت على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع مهيأة للتفجير، وهى من مخلفات داعش ،حيث تم تفجيرها .

فى نفس السياق، قالت القناة " أن " قوة امنية كبيرة من الجيش العراقى نفذت صباح اليوم عمليات تفيش واسعة فى حى كرارة بمنطقة الدورة جنوبى بغداد".

كما أعلن رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى، صادق الحسينى أن قوات الأمن العراقية المشتركة تواصل ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى القرى الحدودية بين محافظتى ديالى وصلاح الدين .

وقال الحسينى - فى تصريحات لراديو (سوا) الأمريكى، إن " القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية تقوم بإشراف مباشر من العمليات المشتركة اليوم الأحد، بعملية ملاحقة عناصر تنظيم داعش الارهابى"، مشيرا إلى أن العمليات التى يجرى تنفيذها تتم بالتنسيق مع القوات الجوية العراقية .

وكان مركز الإعلام الأمنى العراقى قد اعلن أمس السبت العثور على جثة "إرهابي" كان قد تعرض إلى إصابة فى وقت سابق على يد القوات الأمنية، وضبط ألغام وقنابل هاون فى محافظة ديالى .