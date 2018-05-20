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خالد صلاح
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مقتل 32 حوثيا فى مواجهات وغارات للتحالف العربى بالساحل الغربى لليمن

الأحد، 20 مايو 2018 11:45 ص
مقتل 32 حوثيا فى مواجهات وغارات للتحالف العربى بالساحل الغربى لليمن الحوثيون ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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لقى 32 عنصرا من ميليشيا الحوثى مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء مواجهات مع المقاومة اليمنية وغارات للتحالف العربى بالساحل الغربى .

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن الغارات والمواجهات وقعتا فى مديرتى الجراحى والتحيتا بالساحل الغربى، وأن قوات المقاومة اليمنية مدعومة بالتحالف العربى واصلت تقدمها فى معارك الساحل الغربى فى محاولة للسيطرة على المديريتين.

يأتى هذا فى وقت أكدت فيه مصادر عسكرية يمنية بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش الوطنى فى جبهة الساحل الغربى، حيث تدور معارك عنيفة ومتواصلة ضد ميليشيات الحوثى.

من ناحية أخرى أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بأن الجيش الوطنى استعاد السيطرة على معسكر /العريضة/ التدريبى عند أطراف وادى متنة فى مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.


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