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ليبيون يغلقون الحقول النفطية بـ"حوض مرادة" احتجاجا على تهميش البلدية

الأحد، 20 مايو 2018 08:57 م
ليبيون يغلقون الحقول النفطية بـ"حوض مرادة" احتجاجا على تهميش البلدية مظاهرات شبابية فى ليبيا-صورة أرشيفية
كتب أحمد جمعة
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أغلق عدد من الشباب الليبى، جميع الحقول التى بحوض مرادة وذلك بسبب تهميش البلدية وعدم توفر طبيب منذ سنوات، وتوقف محطة التحلية للمياه عن العمل منذ عدة أشهر، وانقطاع البلدية عن محيطها بسبب حالة الطرق المؤدية اليها، وغياب أى ادارة عن البلدية منذ 7 سنوات وهروب المسؤولين إلى الخارج.

وأوضح شباب بلدية مرادة، فى بيان صحفى موجه إلى جميع الشركات النفطية بحوض مرادة، مساء الأحد، أن غلق جميع الحقول جاء بسبب موت عدد كبير من أبناء مرادة وانتشار الأمراض، ما تسبب فى نزوح عدد كبير من سكان المنطقة فى عملية تهجير قسرى ممنهج، موضحين أنه تم مخاطبة جميع الأطراف شرق وغرب ليبيا التى تجاهلت التعاطى مع تلك الأزمات.

 

 


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