"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على تلة استراتيجية بريف دير الزور

"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على تلة استراتيجية بريف دير الزورالأحد، 20 مايو 2018 08:10 م
أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية
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تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بدعم أمريكى وفرنسي، من السيطرة على تلة استراتيجية من قبضة تنظيم داعش الإرهابى بريف محافظة دير الزور، وذلك فى إطار العمليات التى تشنها على آخر معاقل تنظيم داعش فى منطقة وادى الفرات.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، أن السيطرة على التلة الاستراتيجية جاء عقب اشتباكات عنيفة مع مسلحى التنظيم المتطرف بمنطقة "باغوز فوقاني"، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى فى صفوف التنظيم.
وكانت قسد سيطرت - الأسبوع الماضى - على منطقة "باغوز تحتاني" الواقعة قرب الحدود مع العراق، بالتنسيق مع القوات العراقية من الجانب الآخر من الحدود.
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