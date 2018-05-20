فلسطين تشارك بإحياء اليوم العالمى للمتاحف

وكالات الأنباء

شاركت فلسطين بإحياء اليوم العالمى للمتاحف، والذى يأتى هذا العام فى ظل الهجمة الشرسة على مقدساتنا وعاصمتنا الابدية، وفى ظل المجازر التى مازال يتعرض لها شعبنا منذ أكثر من 70 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وكانت فلسطين من اوائل الدول فى تأسيس المتاحف، حيث تأسس اول متحف 1923 وهو المتحف الاسلامى فى القدس، تلى ذلك تأسيس متحف الآثار الفلسطينى فى القدس ايضا عام 1936، وبعد احتلال الاراضى الفلسطينية عام 1967 قامت بعض المؤسسات الاهلية بإنشاء عدد من المتاحف التراثية مثل متحف دار الطفل فى القدس وبيتنا التلحمى فى بيت لحم ومتحف التراث الشعبى فى البيرة إلى جانب مجموعة الحجب للدكتور توفيق كنعان فى جامعة بيرزيت.

وجاءت هذه المبادرات فى إطار الجهود للحفاظ على التراث الثقافى والهوية الثقافية المهددة تحت الاحتلال. غير ان سياسة الاحتلال حالت دون تطوير قطاع المتاحف فى الفترة الماضية، ومع تسلم وزارة السياحة والاثار لصلاحيتها عام 1994 بدأ العمل على بناء قطاع المتاحف وتطويره باعتباره اولوية وطنية، حيث جرى تأسيس عدد من المتاحف الصغيرة شملت متحف البد فى بيت لحم ومتحف رام الله، ومتحف طولكرم، ومتحف دورا، ومتحف خان البيرة، ومتاحف مواقع فى كلا من قصر هشام فى اريحا، وتل بلاطة فى نابلس، بالإضافة إلى خطة طموحة لإنشاء شبكة من المتاحف فى نابلس وجنين والخليل وقلقيلة وسلفيت، ومتحف دوابشة.

ولعب التراث الثقافى دورا هاما فى مجرى بناء الهوية الثقافية، ذلك أن التراث الثقافى يمثل تاريخ الامة وهويتها، نظراً لما تشكله المتاحف من دوراً مركزياً فى الحفاظ على التراث الثقافى والذاكرة الجماعية.

واكدت وزارة السياحة والاثار على ضرورة الارتقاء بالعمل المتحفى الفلسطينى وضرورة العمل المشترك وإشراك المجتمع المحلى فى برامج تفاعلية، موضحة ان الوزارة تسير بخطى ثابتة للنهوض بالمتاحف فى فلسطين من خلال تطوير المتاحف الموجودة، وتأسيس متاحف فى كل مدينة فلسطينية.

واعتبرت الوزارة "المتحف الوطنى الاول" الذى يخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة فى مدينة القدس هو متحف الاثار الفلسطينية، لذلك فان الوزارة تهيب بكافة المؤسسات الدولية التى تعنى بهذا المجال للعمل الدؤوب لاسترجاع الآف القطع التى نهبت من دولة فلسطين إلى أصحابها.

وسعت الوزارة لتنظيم العمل المتحفى بشقيه العام والخاص، حيث تعتبر جميع المتاحف الموجودة فى دولة فلسطين روافد للمتحف الوطني، وعليه فان جميع المتاحف الموجودة هى متاحف مدن ومتاحف مواقع، وتعمل جميع المتاحف جنبا إلى جنب لتحقيق هذه الغاية.