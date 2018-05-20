غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا: تدمير مواقع هامة للإرهابيين فى درنة

كتب أحمد جمعة

أعلنت غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا عن تدمير القوات الجوية لغرفة عمليات العصابات الإرهابية بمدينة درنة ونسفها بالكامل.

وأضافت غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا فى بيان لها، أن وحداتها توفر ممرا آمنا ومعاملة قانونية لكل من يريد أن يسلم نفسه ويختار تجنيب مدينة درنة ويلات الحرب.

وقالت غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا إن الوحدات العسكرية المقاتلة المكلفة بتطهير مدينة درنة من الإرهاب لم ولن تستهدف المنشآت الحيوية ومقدرات الشعب الليبى.

وأكدت غرفة عمليات الكرامة أن الجماعات الإرهابية فى المدينة هى التى تقوم بتفجير وتفخيخ مقدرات الشعب الليبى.