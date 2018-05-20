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صور.. تعرف على وزراء العبادى الفائزين بالانتخابات التشريعية بالعراق

الأحد، 20 مايو 2018 12:10 م
صور.. تعرف على وزراء العبادى الفائزين بالانتخابات التشريعية بالعراق رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
كتب: محمد الأحمدى
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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التى جرت فى الثانى عشر من مايو الجارى، وتمكَن عدد من الوزراء الحاليين فى حكومة حيدر العبادى أن ينالوا ثقة ناخبيهم ويفوزوا بمنصب فى البرلمان العراقى القادم.

أما أبرز الوزراء فهم وزير الداخلية " قاسم الأعرجى" الذى حصد أعلى الأصوات فى محافظة واسط شرقى العراق، ووزير النفط "جبار اللعيبى" الذى حصل على المرتبة السادسة من حيث عدد الأصوات فى العراق وسيمثل محافظة البصرة عن قائمة النصر التابعة لرئيس الوزراء العبادى فى البرلمان القادم.

واستطاع وزير التربية "محمد إقبال الصيدلى"، وهو الآخر من الكابينة الوزارية لحيدر العبادى، أن يكسب مقعدا فى البرلمان عن محافظة الموصل، و"عبدالحسين عبطان" وزير الشباب والرياضة الذى حصل على المرتبة الرابعة فى قائمة أعلى الأصوات المكتسبة فى الانتخابات الماضية وترأس قائمة تيار الحكمة فى العاصمة بغداد ليتأهل إلى البرلمان القادم، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية "محمد شياع السوداني" وفاز بمقعد نيابى عن العاصمة بغداد، ووزير الكهرباء "قاسم الفهداوي" الذى ترأس قائمة "عابرون" فى بغداد وبأصوات ناخبيه أصبح نائباً فى مجلس النواب العراقى الجديد.

وحصل وزير الزراعة "فلاح زيدان" على مقعد نيابى بعدما ترأس القائمة الوطنية التابعة لرئيس الوزراء الأسبق  إياد علاوى فى الموصل، وآخر الوزراء الحاصلين على مقعد نيابى هو وزير النقل "كاظم فنجان" الذى استطاع أن يكسب أصوات ناخبيه فى محافظة البصرة لتؤهله إلى مجلس النواب القادم.

أما أبرز الوزراء الخاسرين الذين رشحوا أنفسهم إلى مجلس النواب، فهم وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة "سلمان الجميلى"، ووزيرة الصحة "عديلة حمود" ووزيرة الإسكان والبلديات "آن نافع الأوسى".

يُذكر أن أكثر من سبعة آلاف مرشح من عموم العراق يتنافس من أجل الوصول إلى مقاعد مجلس النواب العراقى البالغ 329 مقعدا نيابيا، ومن أهم واجباته التصويت على تشكيل الحكومة ومراقبة عملها إلى جانب تشريع القوانين.  

جبار اللعيبي وزير النفط
جبار اللعيبي وزير النفط

 

عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة
عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة

 

فلاح زيدان وزير الزراعة
فلاح زيدان وزير الزراعة

 

قاسم الاعرجي وزير الداخلية
قاسم الاعرجي وزير الداخلية

 

قاسم الفهداوي وزير الكهرباء
قاسم الفهداوي وزير الكهرباء

 

كاظم فنجان وزير النقل
كاظم فنجان وزير النقل

 

محمد اقبال الصيدلي وزير التربية
محمد اقبال الصيدلي وزير التربية

 

محمد شياع السوداني وزير العمل
محمد شياع السوداني وزير العمل

 


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