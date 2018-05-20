صور.. العبادى يبحث مع مقتدى الصدر الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة

صور.. العبادى يبحث مع مقتدى الصدر الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلةالأحد، 20 مايو 2018 12:54 ص
التقى رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى فى العاصمة بغداد برئيس التيار الصدرى مقتدى الصدر.
وهنأ الدكتور حيدر العبادى الشعب العراقى مرة أخرى بإجراء الانتخابات فى موعدها مقدما شكره للقوات الأمنية التى قامت بحماية الناخبين وحافظت على حياديتها.
ودعا الدكتور العبادى جميع الكتل إلى القبول بالنتائج واتباع السبل القانونية للاعتراضات كما دعا المفوضية إلى النظر بها. وأشار إلى أهمية التحرك بسرعة ليمارس من فازوا بالانتخابات دورهم ومهامهم فى مجلس النواب.
وبين العبادى أن اللقاء مع مقتدى الصدر هو للعمل سويا من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة وأن تكون الحكومة المقبلة قوية وتوفر الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشى ومحاربة الفساد. وأوضح الدكتور حيدر العبادى أن اللقاء شهد تطابقا فى وجهات النظر بضرورة استيعاب الجميع. فيما قدم مقتدى الصدر شكره لرئيس الوزراء العراقى وبارك له النصر الذى حققته قائمة النصر.
وأضاف مقتدى الصدر أن اللقاء رسالة اطمئنانية بأن الحكومة المقبلة ابوية وترعى كل الشعب العراقى، مبينا أن يدنا ممدودة للجميع ممن يبنون الوطن وان يكون القرار عراقيا، مشددا على اهمية الاسراع بتشكيل حكومة تراعى تطلعات أبناء الشعب العراقى.
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