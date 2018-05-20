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صائب عريقات: الرئيس أبو مازن بصحة جيدة ويغادر المستشفى بعد غد

الأحد، 20 مايو 2018 09:31 م
صائب عريقات: الرئيس أبو مازن بصحة جيدة ويغادر المستشفى بعد غد الرئيس الفلسطينى محمود عباس
كتب أحمد جمعة
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قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خضع لفحوصات إضافية اليوم فى المستشفى الاستشارى فى رام الله، وكانت النتائج مطمئنة للغاية، وأن الرئيس بصحة جيدة جدا.

 

 كان الرئيس عباس قد خضع لعملية جراحية بالأذن الوسطى يوم الثلاثاء الماضى ، وأضاف عريقات انه تحدث مع الرئيس الذى مازحه وطلب منه عدم المجىء الى المستشفى حرصا على صحته.

 

وأعرب عريقات عن اعتزازه بالطواقم الطبية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس عباس سيغادر المستشفى غدا أو بعد غد.

 

 


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