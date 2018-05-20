سليم الجبورى: سنشكل حكومة قوية تلبى طموحات الشعب العراقى

بغداد (أ ش أ)

استقبل رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم الأحد، الوفد التفاوضى لائتلاف سائرون، الذى يتزعمه مقتدى الصدر، مؤكدا على تشكيل حكومة قوية تلبى طموحات الشعب.

وقال مكتب الجبورى فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن "رئيس مجلس النواب سليم الجبورى استقبل الوفد التفاوضى لائتلاف سائرون برئاسة نصار الربيعي"، مشيرا إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث نتائج الانتخابات التشريعية والظروف التى رافقتها وسبل مواجهة المرحلة المقبلة عبر رؤى وتفاهمات مشتركة".

وأكد الجبورى -خلال البيان- على ضرورة "حشد كل الجهود من أجل الوصول إلى تفاهمات تفضى إلى تشكيل حكومة تضم جميع الأطراف وتكون معبرة عن واقع المجتمع العراقى المتنوع"، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب من جميع الكتل السياسية "تقديم تنازلات للخروج برؤية موحدة حيال تشكيل الحكومة المقبلة وبما تلبى طموحات الشعب العراقى".

وكان رئيس مجلس النواب قد بحث، فى وقت سابق أمس، مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، متطلبات المرحلة المقبلة وتشكيل الحكومة.