تجدد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش شرقى الفرات

تجدد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش شرقى الفراتالأحد، 20 مايو 2018 10:27 ص
قوات سوريا الديمقراطية ـ صورة أرشيفية
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أفادت مصادر سورية بتجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم داعش فى الضفاف الشرقية لنهر الفرات المحاذية لحدود العراقية.
ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الأحد، عن المصادر قولها إن القتال يتركز فى منطقة الباغوز الخاضعة لسيطرة داعش فى محافظة دير الزور حيث تشن قوات سوريا الديمقراطية هجوما مكثفا مدعوما بطائرات التحالف الدولى لتضييق الخناق على التنظيم فى أخر جيب له شرقى الفرات.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت مؤخرا بدء المرحلة الأخيرة من عاصفة الجزيرة لتحرير ريف دير الزور بعد توقف دام عدة أشهر بسبب العمليات التركية فى منطقة عفرين.
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