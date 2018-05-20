القوات العراقية تضبط وكرا لداعش به صواريخ وعبوات ناسفة فى صلاح الدين

بغداد أ ش أ

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى اليوم الأحد، عن ضبط وكرا لتنظيم "داعش" وعبوات ناسفة وصواريخ فى محافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن القوات الأمنية ضمن عمليات صلاح الدين قامت بتفتيش جبل الخانوكة وعثرت على 5 عبوات ناسفة محلية الصنع وقذيفة مدفع نمساوى على شكل عبوة و3 صواريخ كاتيوشا ومنزل مفخخ".

وأضاف أنه تم ضبط أيضا مواد غذائية وتجهيزات عسكرية ومدنية و3 قذائف نمساوى و75 قذيفة مدفع 155 ملم".