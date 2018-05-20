الجيش الليبى يوفر ممرا آمنا للراغبين فى تسليم أنفسهم من مدينة درنة

الجيش الليبى يوفر ممرا آمنا للراغبين فى تسليم أنفسهم من مدينة درنةالأحد، 20 مايو 2018 12:32 ص
ليبيا - أرشيفية
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أعلنت غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا أن وحداتها توفر ممرا آمنا ومعاملة قانونية لكل من يريد أن يسلم نفسه ويختار تجنيب مدينة درنة ويلات الحرب.
وقالت غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا، إن الوحدات العسكرية المقاتلة المكلفة بتطهير مدينة درنة من الإرهاب لم ولن تستهدف المنشآت الحيوية، ومقدرات الشعب الليبي.
وأكدت غرفة عمليات الكرامة، أن الجماعات الإرهابية في المدينة هى التي تقوم بتفجير و تفخيخ مقدرات الشعب الليبى.
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