video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 20 مايو 2018 01:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الليبى يوفر ممرا آمنا للراغبين فى تسليم أنفسهم من مدينة درنة

الأحد، 20 مايو 2018 12:32 ص
الجيش الليبى يوفر ممرا آمنا للراغبين فى تسليم أنفسهم من مدينة درنة ليبيا - أرشيفية
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعلنت غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا أن وحداتها توفر ممرا آمنا ومعاملة قانونية لكل من يريد أن يسلم نفسه ويختار تجنيب مدينة درنة ويلات الحرب.
 
 
وقالت غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا، إن الوحدات العسكرية المقاتلة المكلفة بتطهير مدينة درنة من الإرهاب لم ولن تستهدف المنشآت الحيوية، ومقدرات الشعب الليبي.  
 
 
وأكدت غرفة عمليات الكرامة، أن الجماعات الإرهابية في المدينة هى التي تقوم بتفجير و تفخيخ مقدرات الشعب الليبى.
 

 


إضافة تعليق

ليبيا

أخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

غرفه عمليات الكرامه

الجيش الليبى




لا تفوتك
"الأعلى للجامعات": تطبيق التصحيح الإلكترونى على الامتحانات العام المقبل

"الأعلى للجامعات": تطبيق التصحيح الإلكترونى على الامتحانات العام المقبل

عمرو خالد يتصدر "تويتر" عقب ظهوره فى إعلان دواجن.. وسخرية من المغردين

عمرو خالد يتصدر "تويتر" عقب ظهوره فى إعلان دواجن.. وسخرية من المغردين

لاعبات يرفعن شعار "أنا ست بيت" فى رمضان.. كرة القدم لم تمنع فايزة حيدر من التسوق وطبخ الشاورما.. سمر حمزة تنسى الرياضة فى المطبخ.. "جيانا" الكاراتيه تكتفى بالبانيه.. ودينا مشرف لا تعترف سوى بتجهيز السفرة

لاعبات يرفعن شعار "أنا ست بيت" فى رمضان.. كرة القدم لم تمنع فايزة حيدر من التسوق وطبخ الشاورما.. سمر حمزة تنسى الرياضة فى المطبخ.. "جيانا" الكاراتيه تكتفى بالبانيه.. ودينا مشرف لا تعترف سوى بتجهيز السفرة

أحداث كروية ينتظرها المصريون فى رمضان.. صلاح يواجه ريال مدريد فى النهائى الأوروبى.. الإعلان عن المدير الفنى للأهلى.. قائمة الراحلين بالزمالك.. تحديد مصير بيدرو.. كوبر يعلن القائمة النهائية للفراعنة بالمونديال

أحداث كروية ينتظرها المصريون فى رمضان.. صلاح يواجه ريال مدريد فى النهائى الأوروبى.. الإعلان عن المدير الفنى للأهلى.. قائمة الراحلين بالزمالك.. تحديد مصير بيدرو.. كوبر يعلن القائمة النهائية للفراعنة بالمونديال

تشيلسى يحقق أرقاما قياسية بالجملة بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزى

تشيلسى يحقق أرقاما قياسية بالجملة بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزى

ما قاله المصريون حول الزفاف الملكى: قليل من المكياج وكثير من الحب

ما قاله المصريون حول الزفاف الملكى: قليل من المكياج وكثير من الحب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة