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البابا فرانسيس: الأراضى المقدسة بفلسطين بحاجة إلى "الحوار والمصالحة"

الأحد، 20 مايو 2018 06:04 م
البابا فرانسيس: الأراضى المقدسة بفلسطين بحاجة إلى "الحوار والمصالحة" ​البابا​ فرنسيس بابا الفاتيكان
أ ش أ
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أعرب ​البابا​ فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، عن أمله فى أن يحل السلام فى الأرض المقدسة بفلسطين، داعيا إلى ضرورة "الحوار والمصالحة" لتسوية الوضع فى الأراضى المقدسة والشرق الأوسط.

وترأس البابا فرنسيس، اليوم، القداس الإلهى فى ساحة القديس بطرس، حيث صلى أملا فى تغيير الوضع "القاسي" الذى تعانى منه غزة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

ومنذ 30 مارس الماضي، تاريخ بدء "مسيرة العودة"، يتدفق آلاف الفلسطينيين من سكان القطاع على طول الحدود للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم التى طردوا منها عام 1948 مع قيام إسرائيل. ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من مئة فلسطينى وأصيب آلاف آخرين بجروح.

 

 


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