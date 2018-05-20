الإفراج عن 22 سجينا بالمدينة المنورة بمناسبة شهر رمضان

كتب مصطفى عنبر

أطلقت إدارة سجن محافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، سراح 22 سجينا ضمن الدفعة الأولى من سجن المحافظة، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان.

وعقدت لجان العفو بمحافظة بدر اجتماعات مستمرة لدراسة ملفات السجناء الذين تنطبق بحقهم ضوابط وشروط العفو الملكي بشهر رمضان لهذا العام، وقد شمل العفو 22 سجينا ضمن الدفعة الأولى بمحافظة بدر الذين استفادوا من تعليمات العفو الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك لعام 1439، حيث لا تزال لجان العفو تواصل أعمالها بشكل يومي ومستمر لاستكمال دراسة ملفات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم قواعد العفو الملكى الكريم.

وأعرب عدد من السجناء المفرج عنهم عن امتنانهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على اللفتة غير المستغربة من القيادة الحكيمة والتى تحرص دائما على رعاية أبناء وطنها.