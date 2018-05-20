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"الأونروا".. بعد 11 عاما من الحصار الخانق: غزة على حافة الانهيار

الأحد، 20 مايو 2018 04:01 م
"الأونروا".. بعد 11 عاما من الحصار الخانق: غزة على حافة الانهيار جانب من احداث غزة
كتب خالد نور
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أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن استيائها من "قتل" وجرح العشرات من المدنيين فى غزة، والاستخدام المفرط للقوة، وحصار المدنيين 11 عاما.

 

وقالت الأونروا عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: "غزة على حافة الانهيار بعد 11 عاما من الحصار الخانق، العالم لا يستطيع أن يتجاهل معاناتهم".

 

على حافة الإنهيار
على حافة الانهيار

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غزة

الأونروا

اللاجئين




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