"الأونروا".. بعد 11 عاما من الحصار الخانق: غزة على حافة الانهيار

"الأونروا".. بعد 11 عاما من الحصار الخانق: غزة على حافة الانهيارالأحد، 20 مايو 2018 04:01 م
جانب من احداث غزة
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أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن استيائها من "قتل" وجرح العشرات من المدنيين فى غزة، والاستخدام المفرط للقوة، وحصار المدنيين 11 عاما.
وقالت الأونروا عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: "غزة على حافة الانهيار بعد 11 عاما من الحصار الخانق، العالم لا يستطيع أن يتجاهل معاناتهم".
على حافة الانهيار
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