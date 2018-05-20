"الأونروا".. بعد 11 عاما من الحصار الخانق: غزة على حافة الانهيار

كتب خالد نور

أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن استيائها من "قتل" وجرح العشرات من المدنيين فى غزة، والاستخدام المفرط للقوة، وحصار المدنيين 11 عاما.

وقالت الأونروا عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: "غزة على حافة الانهيار بعد 11 عاما من الحصار الخانق، العالم لا يستطيع أن يتجاهل معاناتهم".