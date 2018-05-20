استشهاد أسير فلسطينى داخل مستشفى تابع الاحتلال الإسرائيلى

رام الله أ ش أ

استشهد مساء ، اليوم الأحد ، الأسير المقدسى عزيز عويسات 53 عاما، من بلدة المكبر بالقدس المحتلة، فى مستشفى " أساف هروفيه" الإسرائيلية.

وأوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالى الأسرى المقدسيين أنه أعلن عن استشهاد الأسير المقدسى فى المستشفى، وتم ابلاغ عائلته بالأمر.

وأضاف أبو عصب أن الأسير عويسات تعرض مطلع الشهر الجارى لجلطة دماغية أثناء وجوده فى مستشفى سجن الرملة، وقد تم نقله إلى زنازين العزل الانفرادى فى الرملة.

وفى التاسع من الشهر الجارى أجريت للأسير عويسات عملية قسطرة للقلب و كانت نتيجتها سلبية مما زاد من خطورة حالته الصحية، و بعد يوم نقل إلى مستشفى تل هشومير حيث أجريت له عملية جراحية خطيرة " قلب مفتوح"، كما أوضح أبو عصب.

وأوضح محامى نادى الأسير خالد محاجنة أن الأطباء حاولوا منذ الأمس فصل أجهزة التنفس عنه للسّماح له بالتنفس بشكل طبيعي؛ إلا أن تلك المحاولات فشلت، كما خضع قبل يومين لتصوير بالرنين المغناطيسي، وتبين أنه يعانى من التهاب حاد وضغط رئوى فى رئته اليسرى، ويتم تزويده بمضادات حيوية وأدوية لمعاجلة الالتهاب ويقبع عويسات فى الأسر.

وحمل نادى الأسير والحركة الأسيرة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عويسات، بعد أن أبقت سلطات الاحتلال على اعتقاله رغم تيقنها من أنه وصل إلى مرحلة خطيرة.

وأضاف نادى الأسير إلى أن عدد الأسرى الذين ارتقوا نتيجة للإهمال الطبى فى معتقلات الاحتلال خلال الخمس سنوات الأخيرة وصل إلى سبعة أسرى، يضاف لهم الشهيد عويسات الذى ارتقى اليوم والمعتقل منذ "2014" والمحكوم بالسجن الفعلى لـ"30" عاما.