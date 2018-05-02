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وكيل صحة دمياط يتفقد المركز المتخصص لعلاج ورعاية مرضي السكر

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:20 م
وكيل صحة دمياط يتفقد المركز المتخصص لعلاج ورعاية مرضي السكر جانب من الجولة


دمياط معتز الشربينى
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تفقد اليوم الأربعاء الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط ، المركز المتخصص لعلاج ورعاية مرضي السكر .

وعقد وكيل الوزارة اجتماعا بقيادات المركز وقام بفحص السجلات وقراءة مؤشرات الأداء ونسب التردد ، كما تفقد معمل التحاليل والصيدلية وتقابل مع المترددين وتحدث معهم حول مستوي الرعاية الصحية المقدمة ومدي توافر العلاج وانتظام المتابعة.

وشدد وكيل الوزارة ، علي حسن استقبال المريض وتيسير إجراءات علاجه وتوفير كافة احتياجاته الدوائية مع المتابعة الدقيقة ،مضيفا أن  هذا المركز مكان شديد الأهمية لتقديم الخدمة الصحية والمتابعة والعلاج لمريض السكر بمحافظة دمياط.

 

 
 
 

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