وزير خارجية اليمن يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصرى

كتب - ايمان حنا

تسلم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى اليمن ناصر حمدى.

وخلا اللقاء، نقل السفير المصرى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس اليمنى عبد ربه منصو هادى، كما جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات على الساحة اليمنية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه بأن تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين مزيدًا من التطور والتقدم خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن وزارة الخارجية وكافة الجهات الحكومية ستعمل على دعم السفير المصرى وتيسير مهمته، متمنياً له التوفيق فى مهمته.

وجدد السفير المصرى وقوف بلاده مع الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، متمنياً أن يتحقق السلام فى اليمن وتتمكن حكومة الجمهورية اليمنية من استعادة الدولة ومؤسساتها وفق المرجعيات الأساسية الثلاث.

حضر اللقاء مسئول الشئون العربية بدائرة مكتب الوزير السكرتير الاول مجيب عثمان.