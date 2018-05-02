وزير الخارجية السعودى يلتقى المبعوث الأممى إلى اليمن بالرياض







الرياض (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، بالرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - الأوضاع فى اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن، بالإضافة إلى بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمنى.