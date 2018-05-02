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وزير الخارجية السعودى يلتقى المبعوث الأممى إلى اليمن بالرياض

الأربعاء، 02 مايو 2018 02:42 م
وزير الخارجية السعودى يلتقى المبعوث الأممى إلى اليمن بالرياض وزير الخارجية السعودى عادل الجبير


الرياض (أ ش أ)
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التقى وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، بالرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - الأوضاع فى اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن، بالإضافة إلى بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمنى.

 


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