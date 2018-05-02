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الأربعاء، 02 مايو 2018 01:27 م
خالد صلاح
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وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان ملفات سوريا والعراق وفلسطين

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:40 م
وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان ملفات سوريا والعراق وفلسطين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرجى لافروف، سوف يبحث غدا الخميس، مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، التسوية فى سوريا وآفاق حل القضية الفلسطينية والوضع فى العراق.

وذكرت الوزارة - فى بيان لها نقلته وكالة أنباء(سبوتنيك) الروسية - أن موضوع التسوية فى سوريا الذى يؤثر بشكل مباشر على الأردن سيتصدر مباحثات الوزيرين، مضيفة "أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لآفاق التسوية العربية - الإسرائيلية، مع الأخذ بعين الاعتبار توتر الوضع فى الأراضى الفلسطينية وبالدرجة الأولى فى قطاع غزة"، وأشارت إلى أن الوزيرين يعتزمان مناقشة الوضع فى العراق ومحاربة سلطات هذا البلد للإرهاب، مع التشديد على الرؤية المشتركة لموسكو وعمان إزاء المشكلة العراقية والتى تتمثل فى بدء حوار وطنى شامل مع مراعاة مصالح جميع المجموعات الإثنية والدينية.


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