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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:46 م
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط


دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفينة بضائع عامة و بذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم مغادرة القطار رقم 3299 محمل بـ 1283 طن قمح و 39 سيارة نقل محملة بـ 1630 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176936 طنا  بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 25893 طنا.

و فى سياق متصل استقبل الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم المواسير فى قاع البحر.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 14000 يوريا و 5600 طن فوسفات 1240 طن رمل و 4320 طن مولاس و 4570 طن حديد بليت و إعادة شحن 1700 طن كسب فول صويا.

 

 

 

 

 


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