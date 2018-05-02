ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفينة بضائع عامة و بذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم مغادرة القطار رقم 3299 محمل بـ 1283 طن قمح و 39 سيارة نقل محملة بـ 1630 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176936 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 25893 طنا.

و فى سياق متصل استقبل الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم المواسير فى قاع البحر.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 14000 يوريا و 5600 طن فوسفات 1240 طن رمل و 4320 طن مولاس و 4570 طن حديد بليت و إعادة شحن 1700 طن كسب فول صويا.