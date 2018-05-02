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"مياه القناة": إصلاح الخط الرئيسى لمحطة مياه القنطرة غرب بالإسماعيلية

الأربعاء، 02 مايو 2018 05:06 م
"مياه القناة": إصلاح الخط الرئيسى لمحطة مياه القنطرة غرب بالإسماعيلية جانب من أعمال الإصلاح


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد المهندس احمد عزب رئيس مياه القناه انه تم الإنتهاء من إصلاح خط الطرد الرئيسى لمحطة مياه الشرب بالقنطرة غرب، وعودة ضخ المياه مرة اخرى ،حيث انه تم الحفر على الخط وإصلاحه على مدار 8 ساعات من العمل المتواصل، وذلك للتعامل مع كميات كبيرة من المياه المتدفقة من الأرض نتيجة وجود كسر بخط الطرد الرئيسى لمحطة المياه الكبرى.

 وأشار عزب فى بيان لة اليوم إلى أنة تم قطع المياه عن القنطرة وتوابعها وتعاملت فرقة الطوارئ بالتنسيق مع مركز ومدينة القنطره غرب، وتم توفير سيارات مياه صالحة الشرب للمواطنين بالمدينة خلال فترة الانقطاع وحتى انتهت عملية الإصلاح تحت إشراف المهندس محمد عبدالسلام رئيس قطاع مياه الإسماعيلية.

 

 


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