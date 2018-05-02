مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين فى حريق شقة سكنية بالإسكندرية







(أ ش أ)

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون إثر حريق بشقة سكنية بمنطقة السيوف شرقى الإسكندرية.

كان مدير الحماية المدنية بالاسكندرية العميد فؤاد الغنيمى قد تلقى بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية ،وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بالطابق الخامس بوحدة سكنية واحتراق محتوياتها بالكامل، وتم اخماد الحريق، ومنع امتداده لباقى الوحدات السكنية والعقارات المجاورة .

وتوصلت التحريات إلى أن الحريق متعمد، حيث قام مالك الشقة بإشعال النيران فيها بسبب خلافات زوجيه.

أدى الحريق لمصرع رجل وسيدة وإصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتم إخطار النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثتين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد السبب النهائى للحريق.