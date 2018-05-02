مرور جنوب سيناء : 20 ألف مخالفة متنوعة خلال شهر أبريل







جنوب سيناء – فايزة مرسال

شنت إدارة مرور جنوب سيناء عدة حملات على كافة مدن المحافظة خلال شهر أبريل بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء بالتصدى للمخالفات المرورية لإعادة الانضباط على طرق جنوب سيناء وبلغ إجمالى الحملات المرورية 19644 مخالفة متنوعة.

وقال المقدم آسر حسن مدير العمليات بمرور جنوب سيناء ، إن إدارة المرور برئاسة العميد مصطفى عابدين مدير الإدارة تمكنت من تحرير 20 ألف مخالفة متنوعة خلال شهر إبريل الماضى، وجاء بيانها كالتالى : 214 مخالفة أمن ومتانة و1055 كسر إشارات المرور و1 مخالفة استعمال آلة التنبيه و3546 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"ومخافة وحيدة لطمس اللوحات المعدنية و4613 مخالفة حزام أمان و3424 مخالفة استخدام المحمول أثناء القيادة ومخالفة واحدة للسير بدون لوحات معدنية و100 مخالفة قيادة مركبة بدون ترخيص و6689 مخالفات اخرى متنوعة.