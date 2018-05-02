مرشح رئاسى ليبى: شعبنا لن يسمح لداعمى الإرهاب بالمساس بشرعيتنا وإرادتنا

مرشح رئاسى ليبى: شعبنا لن يسمح لداعمى الإرهاب بالمساس بشرعيتنا وإرادتناالأربعاء، 02 مايو 2018 03:22 م
عارف النايض المرشح الرئاسى الليبى
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أدان المرشح فى الانتخابات الرئاسية الليبية، عارف على النايض، الهجوم الإرهابى الجبان على مفوضية الانتخابات الليبية، مقدما التعازى لأسر الشهداء، وجموع الشعب الليبى، ومتمنا الشفاء العاجل لمصابى التفجير.
وأكد "النايض"، فى بيان صحفى صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الليبيين لن يسمحوا للإرهاب وداعميه بأن يمس الشرعية الوحيدة فى ليبيا، شرعية إرادة الشعب الليبى المُعَبّر عنها بالانتخابات، مشددا على رفض أبناء الشعب الليبى للإرهاب.
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