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الأربعاء، 02 مايو 2018 04:52 م
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مرشح رئاسى ليبى: شعبنا لن يسمح لداعمى الإرهاب بالمساس بشرعيتنا وإرادتنا

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:22 م
مرشح رئاسى ليبى: شعبنا لن يسمح لداعمى الإرهاب بالمساس بشرعيتنا وإرادتنا عارف النايض المرشح الرئاسى الليبى


كتب أحمد جمعة
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أدان المرشح فى الانتخابات الرئاسية الليبية، عارف على النايض، الهجوم الإرهابى الجبان على مفوضية الانتخابات الليبية، مقدما التعازى لأسر الشهداء، وجموع الشعب الليبى، ومتمنا الشفاء العاجل لمصابى التفجير.

وأكد "النايض"، فى بيان صحفى صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الليبيين لن يسمحوا للإرهاب وداعميه بأن يمس الشرعية الوحيدة فى ليبيا، شرعية إرادة الشعب الليبى المُعَبّر عنها بالانتخابات، مشددا على رفض أبناء الشعب الليبى للإرهاب.


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