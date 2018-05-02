محافظ قنا: الملاحة بنهر النيل لم تتأثر بالأحوال الجوية







أ. ش. أ

صرح محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، بأنه لا توجد خسائر فى المحافظة فى ثانى أيام موجة الطقس السيئ بالمحافظة، والتى تعرضت لها البلاد أمس الأول، مؤكدا أن الملاحة بنهر النيل لم تتأثر بالأحوال الجوية.

وأوضح محافظ قنا فى تصريح له اليوم، أن عمود إنارة سقط من شدة الرياح بمدخل مدينة قنا الغربى، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائى بكل من نجع الطوابية والنوافلة والفخرة، وقد تم إصلاح وتركيب العمود وعودة التيار، كما سقط عمود ضغط عالى بقرية أولاد عمرو، ويجرى إصلاح وتركيب العمود والانتهاء منه خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار الهجان إلى أنه نظرا لاستمرار هبوب الرياح المثيرة للأتربة بالأمس وانعدام الرؤية على بعض الطرق، قامت محافظة قنا بالتنسيق مع مديرية الأمن والمحافظات المجاورة بغلق طريق قـفط – القصير، وتم إعادة فتح الطريق مرة أخرى بعد تحسن الأحوال الجوية، وأكد أن الملاحة بنهر النيل لم تتأثر بالأحوال الجوية.

وقال المحافظ إن غرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقى أى بلاغات تفيد بحدوث أى طارئ، وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.