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محافظ دمياط يدعم منظومة النظافة بمراكز المحافظة بمليون و465 ألف جنيه

الأربعاء، 02 مايو 2018 09:27 م
محافظ دمياط يدعم منظومة النظافة بمراكز المحافظة بمليون و465 ألف جنيه الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، دعم منظومة النظافة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بإجمالى مبلغ مليون و465 ألف جنيه، وذلك لإصلاح المعدات والسيارت المعطلة بها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة التشغيل للمعدات الأخرى.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم منظومة النظافة والارتقاء بها فى كافة أنحاء المحافظة.


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