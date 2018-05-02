محافظ دمياط يدعم منظومة النظافة بمراكز المحافظة بمليون و465 ألف جنيه

محافظ دمياط يدعم منظومة النظافة بمراكز المحافظة بمليون و465 ألف جنيهالأربعاء، 02 مايو 2018 09:27 م
الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، دعم منظومة النظافة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بإجمالى مبلغ مليون و465 ألف جنيه، وذلك لإصلاح المعدات والسيارت المعطلة بها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة التشغيل للمعدات الأخرى.
يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم منظومة النظافة والارتقاء بها فى كافة أنحاء المحافظة.
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