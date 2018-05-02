محافظ بورسعيد : حصر مراكز الإنترنت المخالفة تمهيدا لإغلاقها







بورسعيد – محمد فرج

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تعليمات لرؤساء الأحياء بحصر كافة مراكز الإنترنت الغير مرخصة والتى تعمل بالمخالفة للقانون مع إستمرار أعمال الحصر الشامل لجميع مقاهى الإنترنت المرخصة وغير المرخصة تمهيدا لإغلاقها.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقدة محافظ بورسعيد اليوم بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام ورؤساء الأحياء والمصنفات الفنية.

وطالب المحافظ خلال الإجتماع بحث خطة العمل المرحلة المقبلة بالتعامل بكل حزم وقوة مع كافة المراكز التى تعمل بصورة غير قانونية لحماية أبنائنا من المخاطر التى تواجههم و حرصا على حمايتهم من مخاطر بعض الألعاب التى تهدد الفكر ضمن حروب الجيل الرابع.

وشدد المحافظ على الأجهزة المعنية بضرورة تشديد الرقابة على مقاهى الإنترنت خاصة ما تتضمنه من ألعاب ومدى ملائمتها لأبنائنا، موضحا أن أبنائنا يتعرضون لخطر حروب الجيل الرابع والخامس التى تهدف لتشتيت ذهن أبنائنا عما يجرى من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة.