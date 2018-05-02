محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع مبنى الديوان العام الجديدالأربعاء، 02 مايو 2018 06:20 م
محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع مبنى الديوان العام الجديد
إضافة تعليق
تفقد اليوم الأربعاء، المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، برفقة المحاسب محمود مغربى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفنى بالديوان العام، وعزة على مدير عام التخطيط والمتابعة، وعدد من التنفيذيين المعنيين، سير العمل بمشروع مبنى ديوان عام المحافظة الجديد بشارع كورنش النيل بمدينة بنى سويف، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يجرى وضع اللمسات النهائية الخاصة بأعمال تشطيبات المبنى.
واستمع المحافظ من مسئولى التنفيذ بالهيئة الهندسية عن آخر مستجدات التنفيذ، مطمئنا على سير الأعمال، ومشيدا بمستوى الأعمال والجهد الكبير الذى تبذله الهيئة الهندسية فى المشروع، وغيره من المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة.
ويذكر أن مبنى ديوان عام المحافظة على كورنيش النيل تم إحراقه خلال أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى 14 أغسطس 2013، وتم نقله إلى مبنى مديرية الشباب والرياضة ثم إلى مبنى القوى العاملة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، ثم تسلمت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة أرض الديوان العام بكورنيش النيل واقامت على مساحة منها فندقا وتواصل إنشاء مبنى جديد لديوان عام المحافظ على الجزء المتبقى، تمهيدا للانتهاء منه وافتتاحه قريبا.
إضافة تعليق
الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة