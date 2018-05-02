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الأربعاء، 02 مايو 2018 01:07 م
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محافظ المنيا : خطة شاملة لتطوير منطقة الكورنيش

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:13 م
محافظ المنيا : خطة شاملة لتطوير منطقة الكورنيش تطوير منطقة الكورنيش


فريق المحافظات
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وجه عصام البديوي محافظ المنيا محمد سيد رئيس المدينة ، بوضع خطة شاملة لتطوير منطقة الكورنيش ، من خلال تقسيمه لقطاعات وتطوير وتجميل المساحات الخضراء بكل قطاع ، مع إجراء أعمال التنسيق للزرع والأشجار، وإعادة ترميمات الأجزاء التالفة وتجميل ممرات المشاة ، مع مراعاة تأهيل كافة الأرصفة والأسوار والحفاظ على المساحات الخضراء وإعادة الانضباط للكورنيش . 

كما ستشمل خطة التطوير تزويد منطقة الكورنيش بكراسي للمواطنين ، والعاب ترفيهية للأطفال ، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الاعمال .

وشدد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملات مستمرة لإزالة كافة الاشغالات من الباعة الجائلين الذين يُسيئون الى المظهر العام وتحرير محاضر فورية للمخالفين من أجل إعادة المظهر الحضاري والجمالي للمكان حتى يليق بالمواطن المنياوى الذى يسعى الى الاستمتاع بجمال مدينته وإحساسه بالأمان وتلبية جميع احتياجاته .

 
 

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