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محافظ الفيوم : 15 منفذا لـ"أهلا رمضان" بأسعار مخفضة للمواطنين

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:34 م
محافظ الفيوم : 15 منفذا لـ"أهلا رمضان" بأسعار مخفضة للمواطنين جانب من الاجتماع


الفيوم – رباب الجالي
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قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، أنه سيتم توفير 15 منفذاً لمعارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز المحافظة ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل ، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح المعارض اعتباراً من الأحد المقبل وتستمر حتى منتصف شهر رمضان المبارك.    

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم لمناقشة آخر الاستعدادات لشهر رمضان بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن والمحاسب عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين ومجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم وعدد من القيادات التنفيذية.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته بأن تشتمل المعارض على جميع السلع الغذائية الأساسية ولاسيما اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والزيت والسكر والأرز ، مشدداً على ضرورة وجود حملات يومية لمتابعة هذه المعارض والتأكد من سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية.     

 

 

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