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محافظ الغربية يقرر إغلاق مستشفى دولى والسير فى إنهاء إجراءات سحب ترخيصها

الأربعاء، 02 مايو 2018 04:37 م
محافظ الغربية يقرر إغلاق مستشفى دولى والسير فى إنهاء إجراءات سحب ترخيصها اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربية - محمد طارق
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وافق اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على إغلاق مستشفى دولى والسير فى إجراءات إنهاء سحب ترخيصها.

جاء ذلك بناء على تقرير لجنة مديرية الصحة بالغربية بعد معاينة المستشفى الذى أفاد بوجود سلبيات بالمستشفى، ما يحتم غلقها على الفور.

وكان محافظ الغربية أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة وبسرعة الانتقال إلى المستشفى برفقة لجنة طبية متخصصة لمعاينة وبيان مدى إنطباق الشروط الطبية على المستشفى وإعداد تقرير عاجل بالرأى، بعد ورود معلومات تفيد بأن سيدة قد توفت أثناء إجراء ولادة قيصرية بالمستشفى نظراً لوجود إهمال طبى.

وأكد محافظ الغربية أنه لا تهاون مع الفساد والمنحرفين وأنه سيضرب بيد من حديد على سماسرة الطب والذين لوثوا هذا الثوب الأبيض وحولوه إلى تجارة بأرواح المواطنين ، مشيراً إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم تشكيل لجنة مكبرة من أساتذة كلية الطب جامعة طنطا للتفتيش على المستشفيات الخاصة الموجودة بمحافظة الغربية ومراجعة كافة الإشتراطات الصحية والمالية.

 


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