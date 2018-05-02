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محافظ الشرقية يزور مقر هيئة الطرق لمتابعة تنفيذ 8 طرق دائرية بالزقازيق و فاقوس

الأربعاء، 02 مايو 2018 04:22 م
محافظ الشرقية يزور مقر هيئة الطرق لمتابعة تنفيذ 8 طرق دائرية بالزقازيق و فاقوس محافظ الشرقية يزور مقر هيئة الطرق


الشرقية – إيمان مهنى
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زار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مقر الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بمدينة الزقازيق لاستعراض عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة.

 

التقى المحافظ، المهندس أحمد عابد رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى، حيث ناقشا نسب تنفيذ مشروعات الطريق الدائرى الإقليمى القطاع الثالث من مصرف بلبيس حتى مصرف القليوبية القطاع الدائرى الإقليمى الطريق الثالث من كم 61.500 حتى كم 66.500 - القطاع الدائرى الإقليمى القطاع الأول من كم 66.500 حتى 72.500 - الصيانة العاجلة لبعض الطرق إزدواج طريق "الزقازيق / السنبلاوين "مرحلة أولى فى المسافة من "الزقازيق / كوبرى صفط " الأعمال المتبقية لازدواج طريق القصاصين الصالحية ، ازدواج طريق "فاقوس/ الحسينية" مرحلة ثانية، للمسافة من كفر عمار فاقوس، ازدواج طريق فاقوس / الحسينية مرحلة أولى من سعود حتى كفر عمار.

 

وأكد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المفتوحة فى قطاع الرصف والطرق وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية والقياسية والجودة فى تنفيذ الأعمال، مشددا على ضرورة التنسيق بين جهات العمل المختلفة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأوضح محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية والطرق باعتبارها تمثل شريان الحركة والتجارة بما ينعكس على التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


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