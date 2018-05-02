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محافظ السويس : اهتمام كبير بقضية وفاة الطفلة سدن بالصعق الكهربائى

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:36 ص
محافظ السويس : اهتمام كبير بقضية وفاة الطفلة سدن بالصعق الكهربائى الطفلة سدن


السويس- سيد نون
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قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، انة يوجد اهتمام كبير بقضية وفاه الطفله سدن محمود 8 أعوام التى تعرضت للصعق الكهربائى بمسرح أحد المنتجعات بكورنيش السويس القديم خلال حفل.

وأكد المحافظ، فى بيان أن المحامى العام لنيابات السويس مهتم بالقضية وبالتحقيقات الخاصة وسيصدر بشأنها قرار قريبا.

وتسلمت النيابة العامة فيديوهات تكشف لحظة وفاة الطفله بالمنتجع بكورنيش السويس بالصعق الكهربائي.

كانت أسرة الطفلة قامت بتحرير محضر بقسم شرطة السويس حمل رقم 2046 جنح السويس لسنه 2018، وأكدت أسرة الطفلة فى المحضر المحرر بقسم شرطة السويس، أن الطفلة تعرضت للصعق الكهربائى بالمسرح بالمنتجع خلال حفل المطرب حمادة الهلال الذى كان يقوم بأحياء حفل بالمسرح فى المنتجع.

وأوضحت الأسرة بالمحضر، أن لحظة تعرض الطفلة للصعق الكهربائى حدثت فى لحظة إحياء الحفل خلال تواجد كبير للأسر والأطفال.

 

 

 


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