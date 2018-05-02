محافظ البحيرة توجه بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بدمنهور

محافظ البحيرة توجه بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بدمنهورالأربعاء، 02 مايو 2018 12:11 م
جانب من الجولة
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تفقدت منذ قليل، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أعمال مشروع خط طرد الصرف الصحي الرئيسى بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور وتفريعاته ومنطقة شجرة الدر وأرض نصرة وشبرا حتى مصرف 52 الممتد حتى الكوبرى العلوى وخط السكة الحديد.
وأكدت محافظ البحيرة، أنه سيتم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بالخط مع نهاية الشهر الجاري لخدمة مدينة دمنهور وحل مشاكل الصرف الصحي بها، مطالبة الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من المشروع وتسليمه فى مواعيد المقررة.
رافق المحافظ فى جولتها المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور ومسئولى الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
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